Οι Κινγκς βρίσκονται πολύ κοντά σε μια σημαντική κίνηση, καθώς ο Ράσελ Γουέστμπρουκ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο Σακραμέντο, πλαισιώνοντας τον Ντένις Σρούντερ στην ανανεωμένη περιφερειακή γραμμή των «Βασιλιάδων».

Όπως μετέφερε ο Τιμ ΜακΜάχον του ESPN, πηγές του ΝΒΑ θεωρούν το Σακραμέντο ως τον πιθανότερο προορισμό για τον πρώην MVP. Αν ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Γουέστμπρουκ θα έρχεται από τον πάγκο, προσφέροντας εμπειρία, ενέργεια και δημιουργία.

Ο 37χρονος γκαρντ προέρχεται από μια δύσκολη σεζόν με τους Νάγκετς, όπου είχε 13,3 πόντους, 6,1 ασίστ και 4,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Εφόσον φορέσει τη φανέλα των Κινγκς, αυτή θα είναι η έκτη ομάδα της καριέρας του τα τελευταία επτά χρόνια μετά τους Ρόκετς (2019/20), τος Γουίζαρντς (2020/21), τους Λέικερς (2021-23), τους Κλίπερς (2023/24) και τους Νάγκετς (2024/25).