Πίστονς: «Πλησιάζει ο Τζαβόντε Γκριν»
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, ο Τζαβόντε Γκριν και οι Ντιτρόιτ Πίστονς βρίσκονται κοντά στο να «δώσουν τα χέρια» για συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους, με τον 32χρονο φόργουορντ να ετοιμάζεται για την έβδομη σεζόν του στο NBA.
Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της regular season μετρούσε κατά μέσο όρο από 5,1 πόντους με 3,2 ριμπάουντ και 0,8 ασίστ σε 18,5 λεπτά εντός παρκέ, έχοντας παίξει 18 αγώνες με τη φανέλα των Κλίβελαντ Καβαλίερς και άλλους 50 με εκείνη των Νιου Ορλίνς Πέλικανς.
Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης από τους Μπόστον Σέλτικς και τους Σικάγο Μπουλς ενώ από το 2016 μέχρι και το 2019 βρισκόταν στην Ευρώπη όπου πέρασε από την Ιταλία για λογαριασμό της Τριέστε αλλά και από τη Γερμανία για την Ουλμ.
Free agent forward Javonte Green is finalizing a one-year deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. Green split last season in Cleveland and New Orleans and now enters his seventh NBA campaign as a defensive-minded wing. pic.twitter.com/Br3Z3fgF2l— Shams Charania (@ShamsCharania) August 11, 2025
