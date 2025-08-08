Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έλαβε τιμητικά το Κλειδί της Πόλης του Χάμιλτον στον Καναδά, σε αναγνώριση της καθοριστικής του συμβολής στην κατάκτηση του φετινού τίτλου.

Ο πρωταθλητής του ΝΒΑ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, τιμήθηκε παίρνοντας το Κλειδί της πόλης του Χάμιλτον στον Καναδά για την σημαντική προσφορά του στην κατάκτηση του φετινού δαχτυλιδιού.

Ο «σούπερ σταρ» των Θάντερ πέτυχε φέτος κάτι που δεν είχε ξαναγίνει από παίκτη εκτός των ΗΠΑ: αναδείχθηκε MVP κανονικής περιόδου, MVP των τελικών και εν τέλει κατέκτησε και το πρωτάθλημα. Για αυτόν τον λόγο έλαβε την τιμή από τη γενέτειρά του, το Χάμιλτον, με τη δήμαρχο να του δίνει το «κλειδί» της πόλης.

Το συγκεκριμένο «χατ τρικ» το είχαν πετύχει στο παρελθόν μόνο ο Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Σακίλ Ο’Νιλ. Μάλιστα, η δήμαρχος της πόλης, Αντρέα Χόρθαφ, αποθέωσε τον Καναδό και ανακοίνωσε ότι, μάλιστα, θα γίνει ονοματοδοσία σε έναν δρόμο της πόλης προς τιμήν του.

Διπλή τιμή που συγκίνησε βαθιά τον ηγέτη των Θάντερ, αφού είναι η πρώτη φορά από το 1998 που το Κλειδί της Πόλης απονέμεται σε διακεκριμένο πρόσωπο.

«Μεγαλώνοντας, καθώς ταξίδευα στον κόσμο — σε αμέτρητες πολιτείες, πόλεις και χώρες — πάντα με ρωτούσαν από πού είμαι», είπε ο 27χρονος γκαρντ στο στάδιο της πόλης στην ειδική εκδήλωση που έγινε πριν από το δεύτερο μέρος του αγώνα CFL (Canadian Football) της τοπικής ομάδας.

Εξέφρασε επίσης τα συναισθήματα του και την ευγνvμοσύνη του προς τους κατοίκους της πόλης, δηλώνοντας συγκλονισμένος για την τιμή που έλαβε: «Ήμουν περήφανος να λέω σε όλους ότι είμαι από το Χάμιλτον. Είναι μια πόλη διαφορετική από κάθε άλλη πόλη στο Οντάριο. Οι άνθρωποι εδώ έχουν μια νοοτροπία αντοχής, αποφασιστικότητας, υπερηφάνειας και ενέργειας που τους ξεχωρίζει από την υπόλοιπη επαρχία. Και ειλικρινά, ποτέ δεν μπόρεσα να αποκοπώ από αυτό. Κουβαλάω αυτές τις αξίες κάθε μέρα, παντού όπου πηγαίνω. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο συγκλονίστηκα όταν έμαθα ότι θα λάβω το Κλειδί της πόλης που αγαπώ… και ότι ένας δρόμος θα πάρει το όνομά μου».