Όπως φαίνεται η νέα σεζόν θα βρει τον Τζόναθαν Κουμίνγκα στο ρόστερ των Γουόριορς.

Eδώ και αρκετό καιρό είναι γνωστό πως ο Τζόναθαν Κουμίνγκα ίσως σκέφτεται να αποχωρήσει από τους Γουόριορς για να βρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. O Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι Σανς και οι Κινγκς φέρονται να έχουν κάνει προτάσεις ανταλλαγής στους Γουόριορς για τον Κονγκολέζο φόργουορντ.

O Μαρκ Σπίαρς λίγες μέρες μετά ήρθε να... κυκλώσει το όνομα του Σακραμέντο. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο Κουμίνγκα θέλει να πάει στους Κινγκς και να παίξει για τους... βασιλιάδες.

Αλλά το Athletic με νέο ρεπορτάζ τονίζει πως ο παίκτης δεν θα γίνει ανταλλαγή αυτό το καλοκαίρι. «Δεν θα γίνει ανταλλαγή αυτό το καλοκαίρι. Θα επιστρέψει στο ρόστερ των Γουόριορς για να ξεκινήσει η σεζόν. Και αυτό θα γίνει είτε όταν υπογράψει την προσφορά των Γουόριορς είτε όταν αποδεχτεί την qualifying offer των 7,9 εκατομμυρίων δολαρίων».

