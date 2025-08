Γουεμπανιάμα και Φοξ θα γράψουν ιστορία τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ με τα συμβόλαια τους.

ΝτεΆρον Φοξ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς συμφώνησαν και θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τις δύο πλευρές να τα έχουν βρει σε επέκταση μέχρι το 2030.

Μάλιστα, ο 27χρονος γκαρντ, όπως έγινε γνωστό θα έχει απολαβές ύψους 229 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μία συμφωνία η οποία θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη σεζόν, ενώ ο ίδιος θα λάβει 37,1 εκατ. δολάρια για το 2025-26.

Φυσικά το Σαν Αντόνιο έχει και τον Γουεμπανιάμα. Το δίδυμο Φοξ-Γουεμπανιάμα είναι έναν χρόνο μακριά από το να γίνουν οι πιο ακριβοπληρώμενοι συμπαίκτες σε όλα τα σπορ.

Αν ο Wemby κερδίσει το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού ή είναι μέσα στις καλύτερες πεντάδες της σεζόν, θα δικαιούται 5ετή επέκταση συμβολαίου ύψους 326 εκατομμυρίων δολαρίων.

Κατά μέσο όρο, ο συνδυασμός στα συμβόλαια των δύο θα αντιστοιχεί σε 122,45 εκατομμύρια δολάρια ανά έτος.

