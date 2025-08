Οι Σαν Αντόνιο Σπερς «έδεσαν» τον ΝτιΆρον Φοξ μέχρι και το 2030, προσφέροντάς του επέκταση τεσσάρων ετών και 229 εκατομμύρια δολάρια.

Ο ΝτιΆρον Φοξ και οι Σαν Αντόνιο Σπερς «έδωσαν τα χέρια» και η κοινή τους πορεία θα συνεχιστεί για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει σε επέκταση μέχρι το 2030.

Μάλιστα, ο 27χρονος γκαρντ, όπως έγινε γνωστό θα έχει απολαβές ύψους 229 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μία συμφωνία η οποία θα ενεργοποιηθεί από την επόμενη σεζόν, ενώ ο ίδιος θα λάβει 37,1 εκατ. δολάρια για το 2025-26.

Ο Φοξ αγωνίζεται στο NBA από το 2017, έχοντας περάσει το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του στους Σακραμέντο Κινγκς. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, μετρούσε κατά μέσο όρο από 23,5 πόντους με 4,8 ριμπάουντ και 6,3 ασίστ σε 36,1 λεπτά εντός παρκέ.

