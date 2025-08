H περίπτωση του Νίκολα Βούτσεβιτς δεν αφήνει ασυγκίνητους τους Λέικερς.

Ο Νίκολα Βούτσεβιτς ετοιμάζεται για τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του στους Σικάγο Μπουλς. Το Sport Klub πριν λίγες μέρες έβαζε τον Παναθηναϊκό στο... κάδρο για τον Μαυροβούνιο σέντερ. Ωστόσο το NBC Sports τονισε πως oι Μπουλς δεν έχουν σχέδια να διώξουν τον παίκτη, ο οποίος θα παραμείνει στο Σικάγο. Μάλιστα τονίζεται πως ίσως προσπαθήσουν να τον ανταλλάξουν πριν την trade deadline του 2026 θέλοντας να πάρουν τα κατάλληλα ανταλλάγματα.

Και τώρα έρχεται ο insider των Λέικερς, Anthony Irwin ο οποίος τόνισε πως οι λιμνάνθρωποι συνεχίζουν να τσεκάρουν την περίπτωση του και έχουν ανοιχτές τις κεραίες τους προς Σικάγο μεριά.

Την περσινή χρονιά ολοκλήρωσε με 18.5 πόντους, 10.1 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και 0.7 μπλοκ σε 73 παιχνίδια. Στα 34 του χρόνια μετρά 15 σεζόν παρουσίας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

