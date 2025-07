Ο Τζόναθαν Κουμίνγκα φαίνεται πως θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στο Σακραμέντο.

Εδώ και αρκετό καιρό είναι γνωστό πως ο Τζόναθαν Κουμίνγκα ίσως σκέφτεται να αποχωρήσει από τους Γουόριορς για να βρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής. O Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι Σανς και οι Κινγκς φέρονται να έχουν κάνει προτάσεις ανταλλαγής στους Γουόριορς για τον Κονγκολέζο φόργουορντ.

Και έρχεται ο δημοσιογράφος Μαρκ Σπίαρς να... κυκλώσει το όνομα του Σακραμέντο. Σύμφωνα με τα όσα είπε, ο Κουμίνγκα θέλει να πάει στους Κινγκς και να παίξει για τους... βασιλιάδες.

«Οι Κινγκς προσφέρουν θέση βασικού. Έχει μιλήσει μέσω Zoom με τον Σκοτ Πέρι, τον Μπι Τζέι Άρμστρονγκ και με τον Νταγκ Κρίστι. Θέλει να πάει εκεί», ήταν τα λόγια του. Ο Κουμίνγκα στα 22 του χρόνια έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 με τους Γουόριορς και δεν βιάζεται να πάρει την απόφαση του. Τη σεζόν που τελείωσε, είχε 15.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ ανά παιχνίδι.

Jonathan Kuminga "wants to go" to Sacramento, Marc Spears says 👀



"The Kings are offering a starting spot. He's talked on a zoom call with Scott Perry, BJ Armstrong and also with Doug Christie. He's in. He wants to go there.” pic.twitter.com/91ZaUpFdA1