Οι Σακραμέντο Κινγκς είχαν τις «απαντήσεις» για τον Λούκα Ντόντσιτς και επικράτησαν εντός έδρας των Λος Άντζελες Λέικερς με 124-112.

Η ομάδα του Σακραμέντο είχε τρεις παίκτες σε τρομερό βράδυ με αποτέλεσμα να «χαραμιστεί» η προσπάθεια του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Μαλίκ Μονκ ήταν εκείνος που έκλεψε περισσότερο την παράσταση έχοντας... βρει το χέρι του έξω από τα 7.25 μέτρα καθώς τελείωσε το ματς με 26 πόντους ερχόμενος από τον πάγκο και 7/9 τρίποντα! Παρόλα αυτά τα εύσημα ανήκουν στις δύο «παλιοσειρές» των Κινγκς οι οποίοι θυμήθηκαν τα νιάτα τους και έβαλαν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους.

Ο 36χρονος Ντεμάρ ΝτεΡόζαν σταμάτησε στους 32 πόντους έχοντας 14/19 δίποντα,4/5 βολές και 6 ασίστ, ενώ ο 37χρονος Ράσελ Γουέστμπρουκ είχε άλλους 22 πόντους με 4/8 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ασίστ και 5 ριμπάουντ. Σημαντικές και οι βοήθειες του Ζακ Λαβίν με 19 πόντους και 3/4 τρίποντα.

Ουσιαστικά οι πολλοί επικράτησαν των... λίγων καθώς ο Λούκα Ντόντσιτς είχε 42 πόντους με 14/16 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 8/8 βολές, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Λεμπρόν Τζέιμς «έγραψε» 22 πόντους με 8/12 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Οι Λέικερς βρέθηκαν, πλέον, στο 23-14 ρεκόρ, ενώ παρά τη νίκη τους, οι Κινγκς παραμένουν πολύ χαμηλά με 10-30.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-28, 61-54, 95-83, 124-112.