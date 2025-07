Στους Χιούστον Ρόκετς θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Τζος Οκότζι υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο.

Συμπαίκτης του Κέβιν Ντουράντ θα γίνει ο Τζος Οκότζι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Χιούστον και δη στους Ρόκετς.

Συγκεκριμένα και όπως ανέφερε ο Σαμς Τσαράνια, ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ θα λάβει τον επόμενο χρόνο 3.1 εκατομμύρια δολάρια από την ομάδα του Τέξας.

Ουσιαστικά θα αποτελέσει μέλος του rotation της ομάδας ενισχύοντας την περιφερειακή γραμμή των Ρόκετς. Ο Οκότζι αγωνίστηκε φέτος σε 40 ματς του NBA έχοντας κατά μέσο όρο 7.1 πόντους και 2.8 ριμπάουντ, ενώ συνολικά στην καριέρα του σε Τίμπεργουλβς, Σανς και Χόρνετς έχει μετρήσει 416 ματς κανονικής περιόδου με 6.3 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1.2 τελικές πάσες.

Free agent forward Josh Okogie has agreed to a one-year, $3.1 million deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Okogie enters his 8th NBA season and gives the Rockets another active wing defender who has averaged 6.3 points over 416 games. pic.twitter.com/RazV3afZq1