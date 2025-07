O Nίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στην Κίνα, εκεί όπου κλέβει την παράσταση με τα όσα κάνει.

Οι Νάγκετς εδώ και χρόνια στηρίζονται στον ηγέτη τους, Νίκολα Γιόκιτς, ο οποίος το 2023 τους οδήγησε στον τίτλο. Ο Σέρβος σέντερ περνά στιγμές χαλάρωσης στην Κίνα πριν την απαιτητική σεζόν στο ΝΒΑ, ενώ φυσικά έχει μπροστά του και το Eurobasket με τη Σερβία.

Ο Joker είπε να δείξει ξανά την τρέλα του στην Κίνα και έβαλε κόντρα με τρένο στην αποβάθρα. Μάλιστα φώναζε ότι νίκησε, κάτι που προφανώς έφερε γέλια στον κόσμο που βρισκόταν κοντά του.

Φοβερός και τρομερός Γιόκιτς, είπε να κάνει το σπριντ του για να είναι πανέτοιμος ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων του.

Serbian🏀player Nikola Jokić racing against a high speed rail train, some new @NBA offseason challenge unlocked — "the Joker" takes on a special fast break in China. @_JokicMuse_ pic.twitter.com/Efym4munLs