Ο αντιπρόεδρος των Νάγκετς επανέλαβε ότι «ο Βαλαντσιούνας θα τιμήσει το συμβόλαιό του»

Ο Αντιπρόεδρος των Ντένβερ Νάγκετς, Μπεν Τένζερ, επανέλαβε ότι δεν υπάρχει ανησυχία αναφορικά με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας εξηγώντας ότι θα τιμήσει κανονικά το συμβόλαιό του.

Οι Ντένβερ Νάγκετς παρέθεσαν συνέντευξη Τύπου προκειμένου να παρουσιάσουν το νέο απόκτημα της ομάδας, τον Καμ Τζόνσον και μεταξύ άλλων, υπήρξε ερώτηση και για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Ο Αντιπρόεδρος των Νάγκετς, Μπεν Τένζερ, είπε ότι δεν υπάρχει «καμία ανησυχία» για το αν θα είναι στην ομάδα τη σεζόν 2025-26 λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είχαμε πολύ καλές συζητήσεις και δεν υπήρξε τίποτε άλλο εκτός από υγιείς συζητήσεις όσον αφορά το αν θα τιμήσει το συμβόλαιό του. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα αποτελέσει μέλος των Νάγκετς»

Μέχρι στιγμής ωστόσο ο Λιθουανός σέντερ δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του και πάντα παραμένουν στον αέρα. Παρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι ότι τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχουν οι Νάγκετς, οι οποίοι είναι και το «γκραν φαβορί» προκειμένου να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου έγινε και σχετική ερώτηση για το Eurobasket αλλά τόσο ο Μπεν Τένζερ, όσο και ο Τζον Γουάλας οι οποίοι εκπροσώπησαν το front office, είπαν ότι ο Βαλαντσιούνας θα δώσει κανονικά το «παρών» στο training camp της ομάδας μετά το τέλος της διοργάνωσης.

Denver Nuggets exec Ben Tenzer has “no concerns” on Jonas Valanciunas:



“We’ve had great conversations with him, and there’s been nothing but healthy conversations in terms of him honoring his contract and him excited to be a Nugget.”



via @MikeAScotto

pic.twitter.com/jiWhCY2Lbl