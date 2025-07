Καμ Τόμας σε δημοσιογράφο: «Αντε γα@@@ου εσύ και η γενική σου αντίληψη»

Κατά μέτωπο επίθεση στον γνωστό δημοσιογράφο Ζακ Λόου εξαπέλυσε ο Καμ Τόμας των Μπρούκλιν Νετς ύστερα από κριτική που του ασκήθηκε.

Ο Ζακ Λόου, γνωστός δημοσιογράφος στη Νέα Υόρκη, είχε ασκήσει κριτική στον 23χρονο Καμ Τόμας των Μπρούκλιν Νετς καθώς είχε αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Η γενική αντίληψη για τον Καμ Τόμας— αν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει μία, καθώς έχει και φανατικούς υποστηρικτές αλλά και έντονους επικριτές — είναι πως πρόκειται για έναν “εγωιστή σκόρερ” που προσφέρει μεν πόντους, αλλά χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα για την ομάδα (σ.σ. Empty Calories Ball Hog)»

Ποια ήταν η απάντηση που έδωσε ο Τόμας μέσω των social media; «Η “γενική αντίληψη”; Αντε γαμ@@@ου εσύ και η γενική σου αντίληψή. Πιθανότατα πρόκειται για την ίδια "αντίληψη" από ομάδες που δεν μπορούν να με μαρκάρουν και στέλνουν διπλά μαρκαρίσματα από το τζάμπολ. Γιατί να κάνεις double team σε κάποιον που “δεν είναι και τόσο καλός”; Βγάλτε άκρη με αυτό, σας παρακαλώ.»*

The consenus? F*** you and the consensus @ZachLowe_NBA . This is most likely the same consensus teams who can’t guard me and send double teams from jump ball . Why are we double teaming a guy who's “not that good” make it make sense please. https://t.co/IrHNVHYqTc