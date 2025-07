Ο Ντάριους Μπέιζλι αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα του Summer League στο NBA ανάμεσα στους Λέικερς και τους Σέλτικς, έχοντας τραυματιστεί στο δεξί πόδι. Έφυγε από το παρκέ με αμαξίδιο.

Η δράση στην κανονική διάρκεια του NBA μπορεί να μοιάζει ακόμη μακριά, ωστόσο η δράση στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού δεν έχει σταματήσει, με το Summer League να συνεχίζεται κανονικά. Ανησυχία ωστόσο επικρατεί στους Λέικερς καθώς ένας από τους καλύτερούς τους παίκτες κατά τη διάρκεια του τουρνουά τραυματίστηκε.

Πιο συγκεκριμένα, στα μέσα της δεύτερης περιόδου κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, ο Ντάριους Μπέιζλι προσπάθησε να κάνει ένα spin move, ωστόσο την ώρα που πάτησε το δεξί του πόδι στο παρκέ φάνηκε να παθαίνει ζημιά. Ο ίδιος έπεσε αμέσως στο παρκέ και έδειχνε να πονάει αρκετά στο δεξί του πόδι. Μάλιστα, χρειάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ με τη βοήθεια αμαξιδίου, την ώρα όπου συμπαίκτες και αντίπαλοί του, τον εμψύχωναν με χειροκρότημα.

Κατά τη διάρκεια του summer league, ο 25χρονος φόργουορντ μετρούσε από 7 πόντους με 8,3 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

🚨 Darius Bazley leaves the Lakers vs Celtics Summer League game in a wheelchair after a right leg injury on a drive to the basket. The former first-round pick was in visible pain. Hoping for the best. #NBA2KSummerLeague pic.twitter.com/nuPM83UOrp