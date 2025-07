Ο Μπράντλεϊ Μπιλ αλλάζει σελίδα, καθώς μετά το αποτυχημένο «στοίχημα» στο Φοίνιξ, συμφώνησε σε buyout με τους Σανς και ετοιμάζεται να ενισχύσει τους Λος Άντζελες Κλίπερς με διετές συμβόλαιο 11 εκατομμυρίων δολαρίων, φιλοδοξώντας να γίνει το κομμάτι που λείπει στο παζλ του τίτλου.

Ο τρεις φορές All-Star του NBA, Μπράντλεϊ Μπιλ, συμφώνησε σε buy-out με τους Φοίνιξ Σανς επιστρέφοντας 13,9 εκατομμύρια δολάρια από το υπόλοιπο του συμβολαίου του (110 εκατ. για δύο χρόνια), και σκοπεύει να υπογράψει διετές συμβόλαιο αξίας 11 εκατομμυρίων με player option για το καλοκαίρι του 2026 με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, όπως μετέδωσε το ESPN.

This now gives the Suns increased team-building flexibility by taking them out of the first and second aprons, providing access to more tradeable draft picks in the future, and opening up part of the mid-level exception to utilize. https://t.co/UN1dVwbHfM