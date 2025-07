Αλλό ένα χειρουργείο για τον Πολ Τζορτζ, που αποκόμισε πρόβλημα στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια προπόνησης με τους Σίξερς.

Ένα πρόβλημα που αποκόμισε στην προπόνηση με τους Φιλαδέλφεια Σίξερς ήταν αρκετό για να οδηγήσει τον Πολ Τζορτζ να περάσει για ακόμα μία φορά την πόρτα του χειρουργείου.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος φόργουορντ των Σίξερς υποβλήθηκε σε επιτυχημένη αρθροσκόπηση στο αριστερό γόνατο, όπως έκανε ο γνωστό ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Philadelphia 76ers star Paul George underwent a successful arthroscopic procedure on his left knee Monday to treat an injury suffered during a recent workout, a team official tells ESPN. George will now begin a rehab program and be re-evaluated prior to start of training camp. pic.twitter.com/cMX6uANlmY