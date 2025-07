Οι Σαν Αντόνιο Σπερς θέλουν βάθος στον πάγκο τους ενόψει της νέας σεζόν και γι' αυτόν τον λόγο ανανέωσαν για έναν χρόνο το συμβόλαιο του Τζόρνταν ΜαΚλάφλιν.

Ο 29χρονος ύψους 1.83 μέτρων γκαρντ ετοιμάζεται για την 7η σεζόν του στο NBA και για την δεύτερη με τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Συγκεκριμένα μοίρασε τη χρονιά στη μέση καθώς μετακόμισε στο Τέξας μεσούσης της σεζόν ερχόμενος από τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, εκεί όπου είχε αγωνιστεί για πεντέμισι χρόνια.

Ο Τζόρνταν ΜακΛάφλιν μετράει 288 ματς στο NBA στο σύνολο με 4.1 πόντους και 2.8 ασίστ, σουτάροντας με 44% εντός παιδιάς και 37% στα τρίποντα ανά 14 λεπτά συμμετοχής.

Συγκεκριμένα θα υπογράψει νέο μονετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει τρία εκατομμύρια δολάρια.

Free agent guard Jordan McLaughlin has agreed to a one-year, $3 million deal to return to the San Antonio Spurs, agent Greg Lawrence of Wasserman told ESPN. McLaughlin split last season with the Spurs and Kings, and now enters his seventh NBA campaign as a reserve guard. pic.twitter.com/DzyvaSP5cb