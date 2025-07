Ο Κέλι Ολίνικ θα συνεχίσει στους Σπερς ενώ οι Μπράνχαμ και Γουέσλεϊ θα βρεθούν στους Γουίζαρντς, όπως αναφέρει ο Τσαράνια.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, οι Σαν Αντόνιο Σπερς και οι Γουάσινγκτον Γουίζαρντς έφτασαν σε συμφωνία για trade. Μέσα από αυτό, ο Κέλι Ολίνικ ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε όγδοη διαφορετική ομάδα του NBA.

Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος Καναδός ψηλός (2,11 μ.) θα βρίσκεται από τη νέα σεζόν στην ομάδα του Τέξας, με τους «Μάγους» να έχουν αποκτήσει συνολικά δύο παίκτες. Τους νεαρούς Μαλάκι Μπράνχαμ και τον Μπλέικ Γουέσλεϊ.

Παράλληλα, η ομάδα από την Ουάσινγκτον έλαβε και ένα pick δεύτερου γύρου για το draft του 2026. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Ολίνικ μετρούσε κατά μέσο όρο από 8,7 πόντους με 4,7 ριμπάουντ και 2,9 ασίστ σε 20,2 λεπτά εντός παρκέ.

Στο παρελθόν έχει περάσει από τους Μπόστον Σέλτικς, τους Μαϊάμι Χιτ, τους Χιούστον Ρόκετς, τους Ντιτρόιτ Πίστονς, τους Γιούτα Τζαζ, τους Τορόντο Ράπτορς και τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς ενώ είχε επιλεχθεί από τους Ντάλας Μάβερικς το 2013.

The deal gives the Spurs another stretch big after the free agent signing of Luke Kornet, and Washington receives two more young players as the Wizards continue to add some talent this offseason with potential for increased opportunity along with an expected later second-rounder. https://t.co/PE9K2HV0l4