Ο 36χρονος Κέβιν Λοβ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο NBA έχοντας γίνει trade στου Γιούτα Τζαζ, μέσα από τριπλό trade.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, οι Κλίπερς μαζί με τους Τζαζ και τους Χιτ συμφώνησαν σε τριπλό trade μεταξύ τους, από το οποίοι θα αλλάξουν ομάδες συνολικά τέσσερις παίκτες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νόρμαν Πάουελ θα βρίσκεται στους Μαϊάμι Χιτ, ο Τζον Κόλινς στους Λος Άντζελες Κλίπερς ενώ οι Γιούτα Τζαζ, πέρα από ένα pick δεύτερου γύρου για το draft του 2027 (των Κλίπερς) θα έχουν πλέον στο ρόστερ τους τον Κάιλ Άντερσον αλλά και τον Κέβιν Λοβ.

Ο τελευταίος, συνεχίζει τη σταθερή παρουσία του στο NBA από το 2008, αφήνοντας πλέον πίσω το Μαϊάμι για τη Γιούτα. Ο 36χρονος ψηλός, την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο από 5,3 πόντους με 4,1 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 10,9 λεπτά εντός παρκέ.

BREAKING: The Clippers, Jazz and Heat have agreed to a trade that sends Norman Powell to Miami, John Collins to Los Angeles, and Kevin Love, Kyle Anderson and a 2027 Clippers second-round pick to the Jazz, sources tell ESPN. pic.twitter.com/o0FkV0o2l8