Ο Σπένσερ Ντινγουίντι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Σάρλοτ Χόρνετς μετά την αποχώρησή του από τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο Σπένσερ Ντινγουίντι συμφώνησε με τους Σάρλοτ Χόρνετς για συμβόλαιο ενός έτους μετά την αποχώρησή του από τους Ντάλας Μάβερικς.

Ο έμπειρος γκαρντ αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην ομάδα του Τέξας, ξεκινώντας βασικός σε 30 παιχνίδια, με μέσο όρο 14.3 πόντους και 6.2 ασίστ. Συνολικά πέρσι, σε 79 εμφανίσεις με τους Μάβερικς, είχε κατά μέσο όρο 11 πόντους, 4.4 ασίστ και 2.6 ριμπάουντ σε 27 λεπτά συμμετοχής.

