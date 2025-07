Ο Φρανκ Βόγκελ θα αναλάβει χρέη βοηθού προπονητή στους Ντάλας Μάβερικς στο πλευρό του Τζέισον Κιντ.

Οι Ντάλας Μάβερικς αποφάσισαν να ενισχύσουν το προπονητικό επιτελείο τους προσθέτοντας σε αυτό τον Φρανκ Βόγκελ, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο βοηθού προπονητή στο πλευρό του Τζέισον Κιντ.

Frank Vogel is finalizing an agreement to join the Dallas Mavericks as a lead assistant coach under Jason Kidd, sources tell ESPN. The 2020 NBA championship-winning coach is a major addition to the Mavericks staff. pic.twitter.com/P6CtwgyGrX