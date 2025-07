Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε βρήκε το συμβόλαιο που ήθελε στους Νικς, με τους οποίους συμφώνησε για τα επόμενα δύο χρόνια, έχοντας λαμβάνειν 12 εκατομμύρια δολάρια.

Παίκτης των Νιου Γιορκ Νικς θα είναι από τη νέα σεζόν ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Ο Γάλλος φόργουορντ συμφώνησε για την επόμενη διετία, με συμβόλαιο 12 εκατομμυρίων δολαρίων για να γίνει κάτοικος Νέας Υόρκης.

Σβήνοντας έτσι οριστικά το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ευρώπη, παρότι η Ρεάλ βολιδοσκοπούσε την περίπτωσή του σε περίπτωση που δεν έβρισκε συμβόλαιο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ωστόσο αρκετές ομάδες από το NBA είχαν βάλει επίσης στη... διόπτρα τους τον Γάλλο, που τελικά θα γίνει παίκτης των Νικς.

Ο Γιαμπουσέλε, μάλιστα, υπέγραψε για την επόμενη διετία, έχοντας στο συμβόλαιό του οψιόν στη δική του πλευρά για το ενδεχόμενο ανανέωσης.

Την περασμένη σεζόν ο Γιαμπουσέλε μέτρησε με τη φανέλα των Σίξερς 70 παιχνίδια, έχοντας 11 πόντους, 5.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μέσο όρο, σε περίπου 27 λεπτά που πατούσε παρκέ.

