Vintage Λέοναρντ: Το ρεκόρ καριέρας με την 55άρα και η κορυφαία βραδιά για παίκτη των Κλίπερς
Όταν ο Λέοναρντ είναι στα καλά του και 100% αφοσιωμένος στο παιχνίδι, αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων στο ΝΒΑ. Μπορεί πλέον να μην έχει το hype του παρελθόντος αλλά η ποιότητα του δεν αμφισβητείται.
Κόντρα στους Πίστονς έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ και το κοντέρ έγραψε 55 πόντους (είχε 51 στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα). Με αυτόν τον τρόπο έκανε ρεκόρ καριέρας, ενώ πέτυχε και την καλύτερη επίδοση στην ιστορία για παίκτη των Κλίπερς. Και ρεκόρ καριέρας λοιπόν και franchise record (μαζί με Χάρντεν στους 55).
Ολοκληρωτική εμφάνιση, αφού είχε και 11 ριμπάουντ, 5 κλεψίματα και 3 τάπες. Εξαιρετικός και στον αμυντικό τομέα, όπως τον παλιό καλό καιρό. Και όλα αυτά σε μια σεζόν που πάει να πετύχει και το απόλυτο ρεκόρ στο ποσοστό ευστοχίας στις βολές.
Μέχρι στιγμής σουτάρει από την γραμμή της φιλανθρωπίας με 98.2% και θέλει να ξεπεράσει το 98.05 του Καλδερόν της σεζόν 2008-09 με τους Ράπτορς.
THE KLAW TAKEOVER (55 PTS) SETS A CLIPPERS FRANCHISE RECORD FOR MOST PTS SCORED IN A GAME 😱 pic.twitter.com/MaDSvdgqpr— Bleacher Report (@BleacherReport) December 29, 2025
