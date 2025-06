O Mπόμπι Πόρτις θα παραμείνει κάτοικος Μιλγουόκι όπως όλα δείχνουν με συμβόλαιο τριών ετών.

Ένα πολύ σημαντικό... γρανάζι θα κρατήσουν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο όπως φαίνεται. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, ο Μπόμπι Πόρτις σκοπεύει να υπογράψει τριετές αξίας 44 εκατ. δολάριων με τα ελάφια, το οποίο θα έχει και player option για τη σεζόν 2027-28

Ένας από τους κορυφαίους έκτους παίκτες της λίγκας και ένα από τα αγαπημένα παιδιά των φίλων των Μπακς.

Φέτος έπαιξε σε 49 ματς με τα ελάφια και μέτρησε 13.9 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ μέσο όρο. Το NBA είχε τιμωρήσει με ποινή αποκλεισμού 25 αγώνων τον Πόρτις μέσα στη σεζόν, εξαιτίας χρήσης απαγορευμένων ουσιών.

Bobby Portis intends to sign a three-year, $44 million contract to return to the Milwaukee Bucks, with a player option for 2027-28, sources tell ESPN. Bucks and Mark Bartelstein of @PrioritySports reach a new deal for the sixth man extraordinaire and fan favorite in Milwaukee. pic.twitter.com/Y8AgzaUSDP