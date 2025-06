O Λόνι Γουόκερ θα αναζητήσει την επόμενη ομάδα στη free agency.

Free agent ο πρώην παίκτης της Ζάλγκριρις. Ο Λόνι Γουόκερ δεν συνεχίζει στους Σίξερς, αφού η ομάδα απέρριψε την option που είχε και ήταν ύψους 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τη σεζόν που τελείωσε, μέτρησε σε 20 ματς και είχε 12,4 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 2.5 ασίστ κατά μέσο όρο με τη φανέλα των Σίξερς. O 27χρονος γκαρντ σημείωσε 13.6 πόντους, 3.2 ριμπάουντ, 1.8 ασίστ και 0.9 κλεψίματα σε 19 συμμετοχές στη EuroLeague με τη Ζάλγκιρις.

O Γουόκερ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους Σπερς, στους Λέικερς και στους Νετς, έχοντας 9.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ σε 322 αγώνες regular season.

