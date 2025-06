Στους Σίξερς θα αγωνίζεται και τη νέα σεζόν ο Κέλι Ούμπρε Τζούνιορ.

Δεν αλλάζει... στέγη ο Κέλι Ούμπρε. Ο έμπειρος περιφερειακός έκανε χρήση της player option που είχε στο συμβόλαιο του και θα μείνει στους Σίξερς σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια. Την νέα σεζόν ο Ούμπρε θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό 8.4 εκατ. δολάρια.

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε 15.1 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ κατά μέσο όρο σε μια χρονιά πάντως που η Φιλαδέλφεια απογοήτευσε και θέλει να ξεχάσει γρήγορα, αρχής γενομένης από του χρόνου.

Στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα των Σανς, Χόρνετς, Γουίζαρντς και Γουόριορς. Πολύτιμος για τα σχέδια των Σίξερς, κάνει πολλές δουλειές πάνω στο παρκέ και αυτό το εκτίμησε η ομάδα.

