O Mπόγιαν Μπογκντάντοβιτς έριξε τους τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Όλα τα ωραία κάποτα τελειώνουν. Έτσι και ένας εκ των κορυφαίων Κροατών παικτών των τελευταίων ετών πήρε την απόφαση να αποσυρθεί από τα παρκέ. Ο λόγος για τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς που τελείωσε την καριέρα του στα 36 του.

Μέσω ανάρτησης ανακοίνωσε την απόφαση του μετά από 10 σεζόν στο ΝΒΑ και 719 ματς στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη, έχοντας 15.6 πόντους μέσο όρο. Στην καριέρα του έχει κατακτήσει πρωτάθλημα Κροατίας, Πρωτάθλημα Τουρκίας, Κύπελλο Τουρκίας όπως και Super Cup.

«Δεν έφτασα στο τέλος. Έχω φτάσει στην άλλη πλευρά της αρχής», έγραψε μεταξύ άλλων στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα του με το οποίο ενημέρωσε τον κόσμο.

Στο ΝΒΑ έχει παίξει σε Νικς, Νετς, Γουίζαρντς, Πέισερς, Τζαζ και Πίστονς. Πάντα εκ των πρωταγωνιστών της Κροατίας στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλα του έλειψε ένα μετάλλιο.

“I didn’t reach the end. I’ve reached the other side of the beginning.”



Bojan Bogdanovic has announced his retirement from basketball after 10 years in the NBA 👏



(via 44bojan/IG) pic.twitter.com/Zmbo2iJkaJ