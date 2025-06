Οι Μπουλς δίνουν τον Λόνζο Μπολ ώστε να κάνουν δικό τους από τους Καβαλίερς τον Άιζακ Οκόρο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια.

Με αυτόν τον τρόπο η θητεία του 27χρονου γκαρντ στους «ταύρους» θα φτάσει στο τέλος της μετά από 4 χρόνια, ενώ οι δύο πλευρές στις αρχές του Φεβρουαρίου είχαν συμφωνήσει σε επέκταση του συμβολαίου για τα επόμενα δύο χρόνια και αξίας 20 εκατομμυρίων ευρώ.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μπολ μετρούσε κατά μέσο όρο από 7,6 πόντους με 3,4 ριμπάουντ και 3,3 ασίστ σε 22,2 λεπτά εντός παρκέ. Από την άλλη πλευρά, ο 24χρονος περιφερειακός των Καβαλίερς, Οκόρο, βρισκόταν στο Κλίβελαντ από το 2020 που τον είχαν επιλέξει ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο είχε από 4,6 πόντους με 1,2 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 14,2 λεπτά συμμετοχής.

BREAKING: The Chicago Bulls are trading Lonzo Ball to the Cleveland Cavaliers for Isaac Okoro, sources tell ESPN. pic.twitter.com/W0FTrRhe7y