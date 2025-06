Ο Σκότι Πίπεν υπενθύμισε ότι δεν έχει αγωνιστεί ποτέ σε Game 7 στους NBA Finals, προκαλώντας αρνητικά σχόλια, ενώ παράλληλα υπενθύμισε τα έξι πρωταθλήματα που πανηγύρισε με τους Σικάγο Μπουλς!

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κατέκτησαν τον τίτλο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού αφού επιβλήθηκαν των Ιντιάνα Πέισερς με 103-91 στο Game 7 που σημαδεύτηκε από τον φριχτό τραυματισμό του Ταϊρίς Χαλιμπέρτον.

Από την πλευρά του, ο Σκότι Πίπεν έκανε ένα σχόλιο στο X λίγο πριν από το τζάμπολ του έβδομου τελικού στην Οκλαχόμα που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις και αρνητικά σχόλια.

«Game 7 στους NBA Finals; Δεν το έχω ξανακούσει», έγραψε αρχικά αφού οι Μπουλς των 90s δεν χρειάστηκε ποτέ να φτάσουν σε Game 7 για να πάρουν κάποιο από τα έξι πρωταθλήματά τους.

Μετά από κριτική που δέχτηκε, ο Πίπεν απάντησε λέγοντας «Συγνώμη, δεν μπορώ να ακούσω μερικούς από σας. Τα έξι μου δαχτυλίδια κάνουν τόσο θόρυβο»!

Sorry, can’t hear some of you. These 6 rings are too loud. 🤣🏆

Μετά την κατάκτηση του τίτλου από τους Θάντερ, έγραψε ξανά: «Μόλις παρακολούθησα τον έβδομο τελικό. Εγώ πάντως δεν έπαιξα ποτέ σε τέτοιο παιχνίδι. Απάντησα σε κάποια σχόλια "ο Θεός να σας ευλογεί". Συγχαρητήρια στους Θάντερ για τη νίκη», ανεβάζοντας παράλληλα μία φωτογραφία Α1, φορώντας τη φανέλα των Μπουλς μαζί με τα έξι δαχτυλίδια.

Just watched an NBA Finals Game 7. Never been in one myself, though. Replying to the comments like ‘Y’all be blessed 🤣’ Congrats to the Thunder on the win! 🏆 pic.twitter.com/MZk3bQNvfd