Οι Σικάγο Μπουλς φαίνεται πως είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του Τζόναθαν Κουμίνγκα, όπου θα μπορούσε να βρεθεί μέσω sign and trade.

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει εμφανές ότι ο Τζόναθαν Κουμίνγκα δύσκολα θα συνεχίσει να βρίσκεται στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, με το συμβόλαιό του πλέον να φτάνει στη λήξη του και τους Μπουλς να φαίνεται ότι περιμένουν ώστε να τον αποκτήσουν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν δημοσιεύματα από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η ομάδα από το Σικάγο εδώ και αρκετό καιρό ενδιαφέρεται για τον 22χρονο ψηλό. Στο παρελθόν μάλιστα, σύμφωνα με τις αναφορές, είχαν προσπαθήσει να τον κάνουν δικό τους μέσω trade, έχοντας βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τους Άλεξ Καρούζο, Ζακ ΛαΒίν και Νίκολα Βούτσεβιτς.

Από την πρώτη Ιουλίου ο Κουμίνγκα θα είναι restricted free agent με τους Μπουλς να είναι μία από τις ομάδες όπου ενδέχεται να κινηθούν ώστε να τον κάνουν δικό τους με sign and trade, ενώ στη διεκδίκηση του φαίνεται πως είναι και οι Μαϊάμι Χιτ, σύμφωνα με τον Μάικ Σκότο.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν που ολοκληρώθηκε μετρούσε κατά μέσο όρο από 15.3 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ στην κανονική περίοδο.

REPORT: The Bulls and Heat are two teams to monitor as potential sign-and-trade candidates for Jonathan Kuminga, per @MikeAScotto. pic.twitter.com/5UK8sx72tP