Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Τζαουάντ Γουίλιαμς ανέλαβε assistant coach στους Καβς.

Είχε ένα σύντομο πέρασμα από την Ελλάδα και την ΑΕΚ τη σεζόν 2016-17, ενώ ήταν απόφοιτος του North Carolina, εκεί όπου έμεινε από το 2001 μέχρι το 2005. Ο λόγος για τον Τζαουάντ Γουίλιαμς, ο οποίος ανακοινώθηκε ως νέος assistant coach στους Καβς, δίπλα στον Κένι Άτκινσον. Πριν από το Κλίβελαντ, ήταν βοηθός προπονητή στους Σακραμέντο Κινγκς.

Οι... ιππότες είχαν μια εξαιρετική regular season όπου τερμάτισαν στην πρώτη θέση, αλλά στα playoffs δεν μπόρεσαν να πάνε μέχρι το τέλος και αποκλείστηκαν από τους φιναλίστ Πέισερς.

Σαν παίκτης αγωνιζόταν στη θέση του small και power forward ενώ στο ΝΒΑ έπαιξε στο Κλίβελαντ από το 2008 μέχρι το 2011, χωρίς να καταφέρει να καθιερωθεί στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Welcome Home Jawad Williams!



The former St. Edward’s HS standout and Cavaliers player, joins Kenny Atkinson’s staff as an assistant coach. #LetEmKnow pic.twitter.com/qCx43ob0N7