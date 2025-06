Oι Νικς εξετάζουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν ένα δίδυμο με τους Τάουνς και Τζάρεν Τζάκσον στην ρακέτα.

Oι Νικς δεν κατάφεραν φέτος να φτάσουν μέχρι τον τίτλο, αφού ηττήθηκαν από τους Πέισερς στους τελικούς της Ανατολής. Η ομάδα της Νέας Υόρκης σχεδιάζουν την επόμενη μέρα. Σύμφωνα με το clutchpoints, οι Νικς βλέπουν το δίδυμο Τζάρεν Τζάκσον τζούνιορ και Καρλ-Άντονι Τάουνς σαν το ιδανικό... πάντρεμα στη ρακέτα.

Σύμφωνα με το δημοσιεύμα η συνεργασία αυτών των δύο αποτελεί το ιδανικό σενάριο για τη ρακέτα της ομάδας από το Μεγάλο Μήλο, θέλοντας φυσικά να ξεκινούν παρέα στη βασική πεντάδα.

Ο Τζάκσον τη σεζόν που πέρασε σε 74 ματς με τους Γκρίζλις, είχε 22.2 πόντους κατά μέσο όρο και 5.6 ριμπάουντ, ενώ θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς στο ΝΒΑ. Από την πλευρά του ο ΚΑΤ μέτρησε 24.4. πόντους με 12.8 ριμπάουντ ανά ματς με τη φανέλα των Νικς.

The New York Knicks reportedly view Jaren Jackson Jr. and Karl-Anthony Towns as a ‘dream pairing,’ per @krispursiainen



“Sources familiar with the situation tell ClutchPoints that at least one key member of the Knicks' front office has long been interested in Jackson Jr. as a… pic.twitter.com/VnjwYfkvXZ