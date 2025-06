Σαν σήμερα πριν 24 χρόνια, ο αξεπέραστος Κόμπι Μπράιαντ έβγαζε μια από τις πιο iconic φωτογραφίες στην ιστορία του ΝΒΑ.

O σπουδαίος, αξεπέραστος, θρυλικός Κόμπι Μπράιαντ έχασε τη ζωή του τον Γενάρη του 2020 σε αεροπορικό δυστύχημα μαζί με την κορούλα του, Τζίτζι, όμως ο κόσμος που αγαπά το μπάσκετ δεν πρόκειται να τον ξεχάσουν ποτέ. Πάντα θα είναι στις καρδιές όλων των μπασκετόφιλων και όχι μόνο.

Ο τρόπος που αφοσιώθηκε στο άθλημα και τα όσα πρόσφερε στις νέες γενιές θα πρέπει να... διδάσκονται σε σεμινάρια. Ένας από τους σπουδαιότερους που έπαιξαν ποτέ στο ΝΒΑ και άφησαν την... σφραγίδα τους στο άθλημα.

Ο Black Mamba έχει πανηγυρίσει πέντε φορές το πρωτάθλημα στο ΝΒΑ με τους αγαπημένους του Λέικερς, όμως σαν σήμερα πριν από 24 χρόνια ήταν πρωταγωνιστής σε μια από τις πιο iconic φωτογραφίες της ιστορίας.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου το 2001, η φωτογραφία του Κόμπι αγκαλιά με την κούπα και το υπέροχο τζάκετ που φορούσε έκλεψε την παράσταση και θα μνημονεύεται όσα χρόνια κι αν περάσουν. Όπως φυσικά και τα κατορθώματα του στο παρκέ. Μέγας Κόμπι!

Η ιστορία πίσω από αυτή την εικόνα είναι αρκετά συναισθηματική. Ο Κόμπι είχε μόλις κερδίσει το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα NBA, αυτή τη φορά κόντρα στους Σίξερς. Μέσα στην γενέτειρα του τη Φιλαδέλφεια, νικώντας το 4-1 (τότε το σύστημα ήταν 2-3-2, δηλαδή η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ έπαιζε εντός έδρας τα δύο πρώτα ματς, το έκτο και αν χρειαζόταν και το έβδομο).

Ο θρύλος των λιμνάνθρωπων όμως είχε έρθει σε ρήξη με τους γονείς του. Οι γονείς του Κόμπι δεν ενέκριναν τον γάμο του με την Βανέσα Λέιν, αφού δεν τους άρεσε που παντρεύτηκε τόσο νέος και μια γυναίκα που δεν ήταν Αφροαμερικανίδα, αλλά Λατίνα.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην παρευρεθούν στον γάμο του γιου τους. Επίσης, λόγω αυτών των διαφορών, ο πατέρας του Κόμπι, Τζο Μπράιαντ, δεν παρακολούθησε ούτε έναν αγώνα κατά τη διάρκεια των τελικών. Οι σχέσεις τους αποκαταστάθηκαν το 2003, όταν ήρθε στον κόσμο η πρώτη κόρη του Κόμπι, Νατάλια.

