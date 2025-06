Δείτε την καλαθάρα του Χαλιμπέρτον που χάρισε τη νίκη στους Πέισερς μέσα στην Οκλαχόμα.

Είναι το πρόσωπο των playoffs, ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής που θέλει να χαρίσει τον πρώτο τίτλο στην ιστορία της Ιντιάνα. Ταϊρίς Χαλιμπέρτον δεν σταματά τα νικητήρια καλάθια στα playoffs και το έκανε ξανά κόντρα στους Θάντερ. Εκεί με σουτ μέσης απόστασης εκτέλεσε τους αντιπάλους του και έδωσε προβάδισμα στη σειρά των τελικών στους Πέισερς.

Ο κορυφαίος clutch παίκτης στην postseason δίχως αμφιβολία. Θέλει την ευθύνη και δεν νιώθει τίποτα. Απλά παίρνει τη μπάλα και δίνει νίκες στους Πέισερς. Πάει να γράψει ιστορία, κουβάλωντας την ομάδα του.

Δείτε το νικητήριο καλάθι του κόντρα στους Θάντερ

HALIBURTON WINS GAME 1 FOR THE PACERS.



THEY TRAILED BY 15.



ANOTHER CRAZY INDIANA COMEBACK 🚨 https://t.co/heI0ELIivW pic.twitter.com/1Qr6XlDbA7