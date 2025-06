Τίτλοι τέλους μπαίνουν στη συνεργασία των Νιου Γιορκ Νικς με τον Τομ Τιμποντό, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

O Τομ Τιμποντό μπορεί να κατάφερε να οδηγήσει τους Νιου Γιορκ Νικς στους τελικούς της ανατολικής περιφέρειας μετά από 25 χρόνια, όμως ο αποκλεισμός τους από τους Ιντιάνα Πέισερς οδήγησε την ομάδα στο να χωρίσει τους δρόμους της με τον προπονητή.

Όπως μεταφέρει το ρεπορτάζ του ESPN και συγκεκριμένα του Σαμς Σαράνια, οι Νικς αποφάσισαν να απαλλάξουν τον Τομ Τιμποντό από τα καθήκοντά του ως προπονητής.

BREAKING: The New York Knicks are relieving Tom Thibodeau of his duties as head coach, sources tell ESPN. Thibodeau led the Knicks to their first East Finals in 25 years, made playoffs in 4 of 5 years and led Knicks to consecutive 50+ win seasons for first time since the 1990s. pic.twitter.com/B7w8KhoEcF