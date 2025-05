Aβέβαιο είναι το μέλλον του Βούτσεβιτς στους Μπουλς.

Φαίνεται πως θα συνεχιστούν οι αλλαγές κομβικών παικτών στους Μπουλς το καλοκαίρι που έρχεται. Οι ηγέτες ΛαΒίν και ΝτεΡόζαν έφυγαν από τo Σικάγο πριν λίγους μήνες και αναμένεται το ίδιο να γίνει και με τον Νίκολα Βούτσεβιτς.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Sam Amico, οι Μπουλς σκέφτονται να αναλλάξουν τον Μαυροβούνιο σέντερ. Οι ταύροι αναμένεται να ψάξουν για το rebuild τους με σκοπό να δυναμώσουν τα επόμενα χρόνια.

Φέτος σε 73 ματς ο Βούτσεβιτς είχε 18.5 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ κατά μέσο όρο. Στους Μπουλς υπάρχουν οι Τζός Γκίντεϊ, Κόμπι Γουάιτ, Μάτας Μπουζέλις που σίγουρα θα έχουν σημαντικό ρόλο στο... χτίσιμο της νέας σεζόν.

