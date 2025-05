Ο Ράσελ Γουέστμρπουκ πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Θα επιστρέψει πλήρως στις προπονήσεις μέσα στο καλοκαίρι.

Όπως έκαναν γνωστό μέσα από επίσημη ανακοίνωσή τους οι Ντένβερ Νάγκετς, ο Ράσελ Γουέστμπρουκ πέρασε την πόρτα του χειρουργείο με σκοπό να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο δεξί του χέρι με τις ρίξεις πολλαπλών συνδέσμων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ομάδας, ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει πλήρως στο κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων κατά τη διάρκεια της off season, μέσα στο καλοκαίρι.

Τη φετινή σεζόν, ο 36χρονος γκαρντ, κατά τη διάρκεια της regular season είχε κατά μέσο όρο από 13,3 πόντους με 6,1 ασίστ και 4,9 ριμπάουντ σε 27,9 λεπτά εντός παρκέ.

Injury Update:



Russell Westbrook has undergone surgery on his right hand to repair multiple ligament tears. He is expected to resume full off-season training this summer. pic.twitter.com/fx9ZhSzZxG