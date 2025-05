Ο Καρλ Άντονι Τάουνς χτύπησε στο γόνατο λίγο πριν το τέλος του Game 4 κόντρα στους Πέισερς.

Οι Νικς βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο πλέον αφού μετά και τη νέα ήττα από τους Πέισερς με 130-121, η σειρά έφτασε στο 3-1 και η ομάδα από τη Νέα Υόρκη βρίσκεται πλέον μία ήττα μακριά από τον αποκλεισμό.

Πέρα από τον τρόπο που έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα η σειρά ωστόσο, στο «στρατόπεδο» των Νικς υπάρχει ανησυχία καθώς ο Καρλ Άντονι Τάουνς, λίγο πριν τελειώσει το Game 4 χτύπησε.

Πιο συγκεκριμένα, ενώ απέμεναν κάτι παραπάνω από 2 λεπτά για τη λήξη του τέταρτου δωδεκαλέπτου, ο Τάουνς συγκρούστηκε με τον Αάρον Νέσμιθ, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω πιάνοντας το γόνατό του.

Σύμφωνα μάλιστα με τα όσα μεταφέρει το The Athletic, ο 29χρονος ψηλός, φάνηκε να κουτσαίνει έξω από τα αποδυτήρια μετά το τέλος του ματς. Στα φετινά playoffs, ο ίδιος μετράει κατά μέσο όρο από 21,3 πόντους με 11,4 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ σε 35,3 λεπτά εντός παρκέ.

Aaron Nesmith collided with Karl-Anthony Towns and appeared to bump knees with each other.



KAT is down and in pain as the Knicks trail 121-114 with 2 minutes remaining 🙏 pic.twitter.com/vsETysk38a