Ο Πολ Πιρς αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς, εξηγώντας πως ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς στο prime του μπορεί να συγκριθεί μόνο με τον Μάικλ Τζόρνταν.

Ο Νίκολα Γιόκιτς έγινε μόλις ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του NBA που κατάφερε να ολοκληρώσει τη σεζόν με μέσο όρο triple-double μετά τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και τον Ράσελ Γουέστμπρουκ.

Ο σούπερ σταρ των Ντένβερ Νάγκετς είχε επίσης τα υψηλότερα νούμερα της καριέρας του σε πόντους και ασίστ ανά αγώνα, κατακτώντας τον τίτλο του MVP τις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις χρονιές.

Ο Γιόκιτς είναι κυρίαρχος, και σύμφωνα με τον Πολ Πιρς, μόνο ο Μάικλ Τζόρνταν μπορεί να συγκριθεί μαζί του.

«Όταν κοιτάζεις τα νούμερα του Γιόκιτς, δίχως να υπολογίζεις τα πρωταθλήματα, μπορείς να πεις πως το prime του είναι καλύτερο από τον ΛεΜπρόν, τον Ντουράντ και τον Κάρι! Αυτοί οι τρεις είναι τα θεμέλια αυτής της γενιάς. Η πορεία του Γιόκιτς, αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, στην ακμή του, μπορεί να είναι καλύτερη από τη δική τους. Το μόνο που του λείπει είναι τα πρωταθλήματα και ο μόνος με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί είναι, πιθανώς, ο Τζόρνταν», δήλωσε ο Πιρς στο podcast «The Ticket and the Truth».