Το NBA επέβαλε πρόστιμο ύψους 50.000 δολαρίων στον Ντρέιμοντ Γκριν για σχόλιο του που αφορούσαν τη διαιτησία και αμφισβήτησε την ακεραιότητά της.

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς στο πολύ κρίσιμο Game 4 της σειράς των ημιτελικών της Δύσης στο NBA. Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης, όπως έγινε γνωστό, ο επιβλήθηκε πρόστιμο στον Ντρέιμοντ Γκριν.

Μπορεί στο παρελθόν ο ίδιος να έχει προκαλέσει αντιδράσεις με την επιθετική συμπεριφορά του στο παρκέ, ωστόσο αυτή τη φορά το πρόστιμο αφορά σχόλιο που έκανε για τη διαιτησία.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόστιμο φτάνει τα 50.000 δολάρια και αφορά την αμφισβήτησή του ως προς την ακεραιότητα των διαιτητών στους αγώνες, μετά την ήττα στο Game 4 με 117-110.

The following was released by the NBA: pic.twitter.com/mO8Ns2r1Of