Οι Νικς «έσπασαν» την έδρα των Σέλτικς και οι φίλοι τους, που είχαν στήσει watch party στο Madison Square Garden, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς.

Το Madison Square Garden αποτελεί μία από τις παραδοσιακές έδρες του NBA. Και όπως αποδεικνύεται μπορεί να... πάρει φωτιά από τους πανηγυρισμούς των φίλων των Νικς, ακόμα και όταν εκείνοι παίζουν μακριά από την έδρα τους.

Ήταν βέβαια τεράστιο το «διπλό» που πέτυχαν στην έδρα των Σέλτικς, στο Game 1 των ημιτελικών της Ανατολής. Ακόμα πιο σημαντικό το κάνει η επιστροφή τους από το -20 και η νίκη τους στην παράταση.

Και μόλις ο Μάικαλ Μπρίτζες έκανε το κλέψιμο στο φινάλε, που σφράγισε το τελικό 105-108 στην παράταση, ήταν η ώρα για ξέφρενο πάρτι. Οι φίλοι των Νικς παρακολούθησαν από το cube του Madison Square Garden την αναμέτρηση και ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς μετά τη σπουδαία νίκη της ομάδας τους. Περιμένοντας πλέον το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, το οποίο θα διεξαχθεί στις 2:00 ώρα Ελλάδας, τα ξημερώματα της Πέμπτης (08/05).

SAY GO NEW YORK GO NEW YORK GO pic.twitter.com/IWLcTFsZJD