Ο Κένι Άτκινσον που οδήγησε τους Κλίβελαντ Καβαλίερς στην κορυφή της Ανατολής για την κανονική περίοδο, κατέκτησε το βραβείο του προπονητή της χρονιάς στο NBA.

Η σεζόν που έκαναν οι Κλίβελαντ Καβαλίερς δε θα μπορούσε να αφήσει τον Κένι Άτκινσον χωρίς το βραβείο του προπονητή της χρονιάς για τη σεζόν 2024-25. Οι Καβς ολοκλήρωσαν με ρεκόρ 64-18 την κανονική περίοδο, κατακτώντας κόντρα σε όλα τα προγνωστικά την κορυφή της Ανατολής.

Με τον Άτκινσον να επιβραβεύεται, επικρατώντας των Τζέι Μπι Μπίκερσταφ των Πίστονς αλλά και Ίμε Ουντόκα των Ρόκετς, τους οποίους και περιόρισε στη δεύτερη και την τρίτη θέση.

Ο κόουτς των Καβαλίερς ψηφίστηκε ως κορυφαίος από 59 στους 100 δημοσιογράφους που ψήφισαν και κατακτά αυτό το βραβείο για πρώτη φορά στην καριέρα του. Αυτή άλλωστε είναι και η δεύτερη δουλειά του ως head coach, μετά την τετραετία 2016-2020 στους Νετς. Βέβαια έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα ως συνεργάτης του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς το 2022.

