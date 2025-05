Μπάρκλεϊ: «Θα έριχνα γροθιά στον πατέρα του Χαλιμπέρτον αν ήμουν Γιάννης» (vid)

O Tσαρλς Μπάρκλεϊ πήρε θέση για την ένταση μεταξύ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και του πατέρα του Χαλιμπέρτον.

Ο πατέρας του Χαλιμπέρτον με τη συμπεριφορά του απέναντι στον Γιάννη Αντετοκούνμπο του έκλεψε τη δόξα για τον λάθος τρόπο από τους αληθινούς πρωταγωνιστές του αθλήματος μετά τον αποκλεισμό των Μπακς από τους Πέισερς.

Πάντως υπάρχει video που δείχνει πως ξεκίνησαν όλα, με τον πατέρα του Χαλιμπέρτον να προκαλεί τον Γιάννη. Μπηκε στο παρκέ και κρατούσε μια μεγάλη πετσέτα με το πρόσωπο του γιου του, την οποία άνοιξε επιδεικτική μπροστά στον Έλληνα σταρ και συνέχισε να τον προκαλεί.

O Tσαρλς Μπάρκλεϊ μίλησε «The Dan Patrick Show» και σχολίασε την ένταση, παίρνοντας το μέρος του Έλληνα σταρ φυσικά.

«Ο Γιάννης είναι ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες. Έγινε περισσότερο ένας από τους αγαπημένους μου παίκτες χθες το βράδυ, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να μην το... πάρω και τον σηκώσω (τον πατέρα του Χαλιμπέρτον). Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον είχα... χτυπήσει. Και δεν προσπαθώ να είμαι κανένας ψεύτικος σκληρός τύπος στην τηλεόραση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην του είχα δώσει γροθιά στο πρόσωπο», ήταν τα λόγια του Sir Charles.

"Giannis is one of my favorite players. He became more of one of my favorite players last night because ain't no way in the hell I wouldn't have clocked him."



-Charles Barkley applauds Giannis for the way he handled the postgame altercation with Haliburton's dad pic.twitter.com/sCjzypxpHg