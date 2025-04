Οι Μιλγουόκι Μπακς και ο General Manager του συλλόγου, Τζον Χορστ, συμφώνησαν για νέο πολυετές συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Μιλγουόκι Μπακς και Τζον Χορστ συνεχίζουν μαζί για αρκετά χρόνια ακόμη!

Όπως αναφέρει ο Σαμς Σαράνια του ESPN, οι Μπακς και ο GM τους έδωσαν τα χέρια για πολυετή επέκταση της συνεργασίας τους, γεγονός που κάνει την δεκαετία του στην εν λόγω θέση να μοιάζει βέβαιη.

The Milwaukee Bucks and general manager Jon Horst have agreed to a multiyear contract extension, sources tell ESPN. The Bucks and Horst's agent, Brian Elfus, reached a new deal this week for the NBA championship executive and one-time exec of the year before his contract expired. pic.twitter.com/2xt6PSk4se