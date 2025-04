Ένα ιστορικό ρεκόρ κατέγραψαν οι Θάντερ που ισοπέδωσαν τους Γκρίζλις (131-80) στο Game 1 του πρώτου γύρου των playoffs για να γίνουν η πρώτη ομάδα που παίρνει τόσο ευρεία νίκη σε πρώτο παιχνίδι.

Η έκφραση «σαν σε προπόνηση» είναι πολύ... ελαφριά για να περιγράψει όσα συνέβησαν στο Game 1 του πρώτου γύρου των playoffs του NBA ανάμεσα στους Θάντερ και τους Μέμφις Γκρίζλις στην Οκλαχόμα σε αυτό το άκρως εντυπωσιακό παιχνίδι που έληξε με σκορ 131-80.

THUNDER TAKE GAME 1 AT HOME 🙌



It's the largest margin of victory in a Game 1 in playoff history. #NBAPlayoffs presented by Google pic.twitter.com/7DH8meBm2g