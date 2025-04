Ο Στεφ Κάρι διατηρεί εξαιρετική παράδοση κόντρα στους Ρόκετς στα playoffs

Σίγουρα δεν θα νιώθουν και πολύ άνετα οι Ρόκετς που έχουν απέναντι τους, τον Στέφ Κάρι. Ο ηγέτης των Γουόριορς έχει αντιμετωπίσει τέσσερις φορές το Χιούστον στην postseason στο παρελθόν και μετρά τέσσερις προκρίσεις.

Επιπλέον παρόλο που οι πολεμιστές μπήκαν στα playoffs από τη έβδομη θέση, είναι το φαβορί στοιχηματικά κόντρα στους Ρόκετς για πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ο Κάρι έχει αποκλείσει τους Ρόκετς με τη φανέλα των Γουόριορς το 2015, 2016, 2018 και 2019. Δεν μπορούν με τίποτα να φύγουν με το κεφάλι ψηλά από σειρά κόντρα στον κορυφαίο σουτέρ της ιστορίας. Τους λες και... πελάτες του.

To Game 1 είναι προγραμματισμένο για τις 04:30 τα ξημερώματα στις 21 Απρίλη.

Steph Curry is 4-0 against the Rockets in the playoffs 😤



Despite being the 7th seed, the Warriors are HEAVY favourites to BEAT the Rockets in the first round on @Sportzino_ 👀 pic.twitter.com/pOjIpgtAZY