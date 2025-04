Από το 0/10 στο περσινό παιχνίδι των play in, ως τους 23 πόντους με τη φανέλα των Μάβερικς, ο Κλέι Τόμπσον έδωσε μία απάντηση για μία από τις χειρότερες βραδιές του στο NBA.

Ο Κλέι Τόμπσον πήρε τη δική του... εκδίκηση. Με τους Μάβερικς να παίρνουν εύκολα τη νίκη επί των Κινγκς και να συνεχίζουν στα play in, ψάχνοντας ακόμα μία απέναντι στους Γκρίζλις για να αρπάξουν τελευταία στιγμή την 8η θέση.

Πέρασε σχεδόν ένας χρόνος, όταν τέτοια εποχή ο Κλέι Τόμπσον, με τη φανέλα των Γουόριορς, είδε τους Κινγκς να μπαίνουν στον δρόμο του. Οι δύο ομάδες συγκρούστηκαν στα play in της περασμένης περιόδου, με τον Τόμπσον να μην ευστοχεί σε κανέναν σουτ εντός παιδιάς.

Τελειώνοντας με ολοστρόγγυλο μηδέν, έχοντας 0/6 τρίποντα και 0/10 συνολικά.

Klay last Play-In game:



0 PTS

0-10 FG

0-6 3P



How many for Klay tonight? pic.twitter.com/4MqLTIkPbO