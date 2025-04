O Mάικ Μπουντενχόλζερ φαίνεται να ζήτησε από τον Μπιλ να παίξει σαν τον Τζρου Χόλιντεϊ, κάτι που εξόργισε τον παίκτη του Φοίνιξ.

Παρελθόν από τους Σανς αποτελεί ο Μάικ Μπουντενχόλζερ, όμως το όνομα του δεν φεύγει από το ρεπορτάζ των Σανς. Σύμφωνα με το Arizona Sports 98.7 FM Phoenix, ο πρώην head coach του Φοίνιξ ζήτησε από τον Μπράντλεϊ Μπιλ να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του και να γίνει σαν τον Τζρου Χόλιντεϊ. Αυτό έκανε έξαλλο τον πρώην παίκτη των Γουίζαρντς.

«Μην μου ξαναδείξεις έλλειψη σεβασμού όπως τώρα. Μην μου ξαναπείς να παίξει σαν κάποιον άλλον παίκτη», φέρεται να είπε ο Μπράντλεϊ Μπιλ. Πάντως γενικά φέτος το πράγμα δεν λειτούργησε πολύ καλά για τους Σανς, οι οποίοι δεν μπήκαν ούτε κάν playoffs. Από τις απογοητεύσεις της σεζόν.

“DON’T EVER DISRESPECT ME LIKE THAT. DON’T EVER TELL ME TO PLAY LIKE ANOTHER PLAYER.”



Bradley Beal, supposedly, to former Phoenix Suns head coach Mike Budenholzer when Budenholzer told him to switch up his playstyle to play like Jrue Holiday 👀🗣️



Thoughts? 🤔



Via. @Gambo987 pic.twitter.com/OUwI9FUQ0I