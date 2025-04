Οι Φοίνιξ Σανς δε θα συνεχίσουν με τον Μάικ Μπουντενχόλζερ στον πάγκο τους, μετά την αποτυχημένη σεζόν τους που τους άφησε εκτός play in.

Ο Μάικ Μπουντενχόλζερ δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Φοίνιξ Σανς ούτε στα play in του φετινού ΝΒA. Και μία ημέρα μετά ήρθε η είδηση της απομάκρυνσής του.

Οι Σανς παρότι είχαν παίκτες όπως ο Ντουράντ και ο Μπούκερ στο ρόστερ τους, πέρασαν ακόμα μία χρονιά κάτω από τον πήχη. Με τον KD μάλιστα να χάνει το τελευταίο κομμάτι της σεζόν και την ομάδα από το Φοίνιξ να μένει τρεις νίκες μακριά από το play in, παρόλο που οι στόχοι ήταν εντελώς διαφορετικοί στο ξεκίνημα.

Έτσι η θητεία του Μπουντενχόλζερ στους Σανς δε θα συνεχιστεί. Ο κόουτς που πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τους Μπακς το 2021, ανέλαβε τους Σανς τον περασμένο Μάιο.

Ολοκλήρωσε τη φετινή σεζόν με 36 νίκες και 46 ήττες, απολογισμός που οδήγησε στην απόλυσή του.

