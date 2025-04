Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει και τη 12η σεζόν του στο NBA να γράφει ιστορία με τον δικό του μοναδικό τρόπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν σταματάει να διακρίνεται στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και στη 12η σεζόν του με τους Μιλγουόκι Μπακς κατέγραψε ακόμη ένα ιστορικό επίτευγμα.

Ο «Greek Freak» ολοκήρωσε τη φετινή σεζόν με μέσο όρο 30+ πόντους, 10+ ριμπάουντ και 5+ ασίστ για τρίτη φορά στην καριέρα του ξεπερνώντας θρύλους του NBA. Συγκεκριμένα, ο Όσκαρ Ρόμπερτσον το είχε πετύχει αυτό δύο φορές (1960-61, 1961-62) και ο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν εξίσου άλλες δύο φορές (1963-64, 1965-66).

A historic achievement for the Greek Freak 😤



Giannis averaged 30+ PPG, 10+ RPG and 5+ APG for the third time in his career, passing Wilt and Oscar for the most such seasons in NBA history 🤯 pic.twitter.com/ENJhzaCq1v